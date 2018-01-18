Dünya iki hafta sonra buz devrine girebilir

Bilim insanlarının 2020 yılından sonra dünyada mini bir buzul çağının yaşanabileceğinden bahsetmesinin ardından şimdi de 2 hafta sonra dünyaya yakın bir mesafeden geçecek olan asteroidle ilgili bir olasılık gündemde.

Saatte yaklaşık 108 bin kilometre hızla gezegenimize yaklaşan "The 2002 AJ129" kod adlı dev asteroid, NASA'yı alarm durumuna geçirdi.

"Tehlikeli" kategorisinde değerlendirilen "The 2002 AJ129", 2 hafta sonra gezegenimize en yakın konuma ulaşacak.

Yaklaşık 1.1 km olduğu tespit edilen dev asteroid, 4 Şubat günü gezegenimize 4.208.641 km mesafeden geçecek. NASA, bu mesafeyi uzay için yakın ve tehlikeli olarak tanımlıyor. Çünkü dünyaya 7.402.982 km'den daha fazla yaklaşan her şeyi "tehlikeli" olarak kategorilendiriyor.

Bilim insanları söz konusu asteroidin, dünya ile temas etmesi durumunda dünyanın bir kaç yık boyunca buz devrine dönebileceğini belirtiyor. Böyle bir durumda uzun süre ortalama sıcaklık 8 derece olacak.