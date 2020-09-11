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Dünya bu kriz ile çalkalanmıştı! Putin özür diledi
Dünya geçtiğimiz günlerde görülmemiş bir uluslararası krize sahne olmuştu. Trump’ın konuk ettiği Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i Beyaz Saray’da daha önce görülmedik biçimde uzak mesafede bir sandalyede oturtmasının ardından Rusya Sözcüsü Zaharova'nın paylaşımı olay yaratmış, adeta sosyal medyanın da etkisiyle durum ülkeler arası büyük krize dönüşmüştü. Yaşananlara noktayı Rusya Devlet Başkanı Putin koydu.