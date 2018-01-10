10 Ocak 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
11°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.023 -1.10 EURO 4,5030 0.05
USD 3,7710 0.05 ALTIN 159,350 0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2017 büyüme beklentisini yükseltti

AA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 0:14 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 1:52

Dünya Bankası, Türkiye’nin 2017 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 6,7’ye yükseltti, 2018 beklentisini ise yüzde 3,5’te sabit tuttu.


 Dünya Bankası, "Küresel Ekonomik Beklentiler (GEP) raporunun (GEP)  Ocak 2018 sayısını yayımladı.
 
 Küresel büyümenin artan yatırımlar, sanayi üretimi ve ticaret hacmi  sayesinde hızlandığı vurgulanan raporda, dünya ekonomisindeki toparlanmanın  2007-2008 finansal krizinden bu yana ilk kez geniş çaplı olduğuna işaret edildi.
 
  Hızlanan toparlanma çerçevesinde büyüme beklentilerini yukarı yönlü  revize eden Dünya Bankası, küresel ekonominin 2017'de yüzde 3, 2018'de yüzde 3,1  ve 2019'da yüzde 3,0 büyümesini beklediğini açıkladı. Bu rakamlar, Haziran  2017'de açıklanan bir önceki raporda 2017 için yüzde 2,7 ve 2018-2019 yılları  için yüzde 2,9 olarak açıklanmıştı.
 
Küresel büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revizyonunda özellikle  gelişmiş ülke ekonomilerinin performansının etkili olduğu belirtilen raporda, bu  gruba yönelik 2017 ve 2018 büyüme tahminleri 0,4 puan artırılarak sırasıyla yüzde  2,3 ve 2,2'ye yükseltildi. Ayrıca, gelişmiş ülkelerin 2019 ve 2020 yıllarında  yüzde 1,9 ve 1,7 büyümesi beklediğini bildirildi.
 
ABD, Avro Bölgesi ve Japonya'nın beklentileri yükseltildi
 
Gelişmiş ülkeler grubunda yer alan ABD'ye yönelik 2017 büyüme  beklentisini yüzde 2,1'den 2,3'e çıkaran Dünya Bankası, 2018 ve 2019 tahminlerini  de 0,3 puan artırarak sırasıyla yüzde 2,5 ve 2,2'ye revize etti.
 
ABD ekonomisine dair yeni projeksiyonların geçtiğimiz günlerde  yasalaşan vergi indirimleri paketini yansıttığı belirtilen raporda, "Yakın  zamanda yasalaşan kurumsal ve bireysel vergi indirimleri ekonomik aktiviteleri  özellikle yatırımlar yoluyla tahmin dönemi boyunca destekleyecek"  değerlendirmesine yer verildi.
 
Dünya Bankası, Avro Bölgesi'ne yönelik büyüme beklentileri de geçen  sene için yüzde 1,7'den  2,4'e ve bu sene için yüzde 1,5'ten 2,1'e yükseltti.  Bölgeye ilişkin 2019 büyüme tahmini de 0,2 puan artırılarak, 1,7'ye değiştirildi.
 
Japonya'ya ilişkin 2017, 2018 ve 2019 büyüme projeksiyonları ise  sırasıyla yüzde 1,7, yüzde 1,3 ve yüzde 0,8 olarak açıklandı. Bu rakamlar,  Haziran 2017'de yayınlanan bir önceki raporda sırasıyla yüzde 1,5, yüzde 1,0 ve  yüzde 0,6 seviyesindeydi.
 
Gelişen ülkelere sınırlı revize
 
Dünya Bankası, gelişen ve yükselen ekonomilere yönelik beklentilerini  ise sadece 2017 için revize etti.
 
Buna göre, aralarında Çin, Rusya, Hindistan ve Türkiye'nin de  bulunduğu bu grubun 2017'ye ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e  yükseltildi. 2018 ve 2019 yıllarına yönelik beklentiler ise sırasıyla yüzde 4,5  ve 4,7 seviyelerinde sabit tutuldu.
 
 Bu grupta yer alan ülkelerden Çin'in büyüme beklentileri 2017 için  yüzde 6,5'ten 6,8'e ve 2018 için yüzde 6,3'ten 6,4'e çıkarıldı. Ülkenin 2019'da  ise yüzde 6,3 büyüyeceği öngörüsünde bulunuldu.
 
 Rusya'ya ilişkin 2017  ve 2018 beklentilerinin her ikisi yüzde 1,7'ye  yükseltildi. Bu yıllara yönelik büyüme oranları bir önceki GEP raporunda  sırasıyla 1,3 ve 1,4 olarak belirlenmişti. Ülkenin 2019 ve 2020 yıllarında ise  yüzde 1,8 genişleyeceği tahmin edildi.
 
Öte yandan, raporda Hindistan'a yönelik beklentilerin aşağı yönlü  revize edildiği bilgisine yer verildi. Daha önceki raporda 2017'de yüzde 7,2  büyümesi beklenen Hindistan, yeni projeksiyonlara göre 6,7 büyüme kaydetti.  Ülkenin 2018 ve 2019 büyüme tahminleri de 0,2 puan düşürülerek yüzde 7,3 ve 7,5'e  çekildi.
 
  Türkiye'nin 2017 büyüme beklentisi yükseltildi
 
   Raporda, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerinde yapılan büyük  değişikliğe işaret edildi. Bir önceki GEP raporunda yüzde 3,5 olarak  açıklandıktan sonra geçen ekimde yayınlanan bir başka raporda yüzde 4'e  yükseltilen 2017 büyüme beklentisi, yüzde 6,7'ye çıkarıldı.
 
2018 ve 2019 büyüme beklentileri ise yüzde 3,5 ve yüzde 4 ile ekim  ayında açıklanan bir önceki seviyelerinde sabit tutuldu.
 
Raporda, "Türkiye'nin beklenenden çok daha hızlı toparlanmasında mali  ve parasal desteğin önemli payı olduğu" bilgisine yer verildi.
 
Ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik toparlanma ve Türk  lirasındaki değer kaybının etkisiyle artan ihracatın büyümeye katkı sağladığı  bildirildi.
 
   "Türkiye göze çarpan istisna"
 
Rapordaki "Avrupa ve Orta Asya'da Potansiyel Büyüme" başlığıyla  yapılan değerlendirmelerde, bölge ülkelerine yönelik potansiyel büyümenin  verimlilik artışı ile elverişsiz demografik faktörler nedeniyle düşük olduğu  vurgulandı.
 
Bu bölümde, Türkiye'nin göze çarpan bir istisna oluşturduğu  vurgulanırken, "Türkiye'de çalışma çağı nüfusunun güçlü artışı sürdürmesi  potansiyel büyüme görünümünü destekliyor." ifadesine yer verildi.
 

ETİKETLER

Dünya Bankası Türkiye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.