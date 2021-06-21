Koronavirüs vaka ve ölü sayılarının her geçen gün azalması ile kademeli normalleşme sürecine geçilmişti. Bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı’nda da Bilim Kurulu’nun önerileriyle atılacak yeni adımlar masaya yatırıldı. Peki, Düğünler serbest mi? 1 Temmuz’dan sonra düğünler nasıl olacak? Kına, nişan yasağı kalktı mı?

Düğünler serbest mi? 1 Temmuz’dan sonra düğünler nasıl olacak? Koronavirüs salgını tedbirlerinin esnetilmesi sürecinde alınan kararlar ve uygulanacak takvim de netlik kazandı. Kritik Kabine toplantısının ardından kameralar karşışına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni döneme ilişkin atılacak adımları tek tek açıkladı. 1 Temmuz’dan sonra düğünler nasıl olacak, Kına nişan yasağı kalktı mı?

Düğünler serbest mi?

Nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran tarihinde başlamıştı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı ancak kına ve nişan yasakları devam ediyor. Cumhurbaşkanı düğün, nişan ve kına gecelerine yönelik bugün bir açıklama yapmadı.

İçişleri Bakanlığının "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesinde, düğün ve nikah törenlerinin belirli kurallarla uygulanacağı, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklere ise izin verilmeyeceği bildirildi.

Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler doğrultusunda, nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünlerin; açık alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise bu kurallara ilave olarak kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması ve azami 100 davetliyle sınırlandırılması kaydıyla 1 Haziran'dan itibaren yapılabileceği belirtildi.

Genelgede, yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran'da son verileceği, bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramının yapılabileceği, kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırının uygulanmayacağı bilgisine de yer verildi.

15 Haziran itibarıyla kalkan bazı kısıtlamalar ile kapalı alanlarda yapılacak nikah törenleri ve düğünlere yönelik daha önce belirlenen azami 100 davetli sınırlandırması kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başlandı.Haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.