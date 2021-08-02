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Düğün hazırlığı yapıyordu! Çeyizi böyle kül oldu

AA |  02 Ağustos 2021 Pazartesi - 0:28 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 0:28

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen genç kızın çeyizi yanarak kül oldu.


İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde başlayan ve bugün kontrol altına  alınan yangında, düğün hazırlığı yapan Fatma Tan'ın Yeşilovacık Mahallesi'ndeki  evi ve çeyizi yandı.
 
Evlilik hazırlığı yapan Tan, yangın sonrası büyük üzüntü yaşadı.
 
Tan, AA muhabirine, daha önce yangından ve depremden zarar görenlere  yardım ettiğini söyledi.
 
Aynı zorluğu kendisinin de yaşadığını belirten Tan, şöyle konuştu:
 
"Evimiz yandı. Şu anda bütün haberlerde, her yerde bu yangın söz  konusu. Bu mağdurlardan biri ben ve ailem. Burası benim baba evim. Düğünümüz  olacaktı. Şu an ne olur bilmiyorum. Çeyizlerim yandı kül oldu. Baba ocağım yandı.  Hiçbir anımız, fotoğraf karemiz, eşyamız kullanılabilir durumda değil. Ne  yapacağımızı bilmiyoruz. Sadece gerekli yardımları bekliyoruz. Hem devletten hem  de vatandaştan. İnsanlardan yardım bekliyoruz. Kimin başına ne geleceği belli  olmuyor. Benim her şeyim hazırdı. Bir gecede hepsi kül oldu. Söyleyecek bir şey  yok, sözün bittiği yer..."
 

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Mersin Silifke orman yangını
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