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DSÖ'den Türkiye'ye kritik ziyaret!

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 22:50 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 22:50

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında yürüttüğü başarılı çalışmalarla öne çıkan Türkiye, yarın Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) önemli bir ziyaretçiyi ağırlayacak.


AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Dr. Hans Kluge, DSÖ Avrupa Bölge  Direktörü seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye  gerçekleştirecek.
 
Kluge, ziyareti kapsamında hem koronavirüsle mücadelede yürütülen  çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunacak hem de Türkiye'nin örnek gösterilen  sağlık sistemi hakkında bilgi alacak.
 
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, ziyareti kapsamında ilk olarak  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelecek. İkili görüşmenin ardından  Bakan Koca ve Kluge, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katılacak.
 
Toplantıda, salgınla mücadelede alınan önlemler, tedavi protokolleri,  korunma tedbirleri masaya yatırılacak. Türkiye'deki veriler ışığında salgının  seyri değerlendirilecek.
 
Ayrıca, DSÖ ve Türkiye arasındaki iş birliği konuları ele alınacak.  Toplantının gündeminde aşı ve ilaç çalışmaları da yer alacak.
 
Toplantının ardından Bakan Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge,  ortak basın toplantısı düzenleyecek.
 
İstanbul'da açılacak ofisin nihai imzaları da atılacak
 
Ziyaret, İstanbul'da 2021 yılı başından itibaren faaliyete geçmesi  planlanan İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt DSÖ Ofisi  açısından da büyük bir önem taşıyor.
 
Kovid-19 da dahil olmak üzere sağlık acil durumları ve salgın  hastalıklar konusunda da faaliyet gösterecek ve alanında tek olacak Ofis, DSÖ  açısından da büyük bir önem taşıyor.
 
Ziyaret sırasında Ofisin açılmasına ilişkin nihai anlaşmaların Sağlık  Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Dr. Hans Kluge arasında imzalanması planlanıyor.
 

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