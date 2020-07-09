DSİ 73 işçi alımı kura sonuçları – İŞKUR DSİ kura sonuçları açıklandı mı?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) geçtiğimiz günlerde İŞKUR üzerinden 73 işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden 2 Temmuz’da başlayan DSİ personel alımı başvurusu sona ermesinin ardından, başvuru yapan adaylar İŞKUR DSİ kura çekimi ve sonuçları ile ilgili arama yapmaya başladı. 'Daimi İşçi' statüsünde yapılacak alımlarda kuraların ne zaman çekileceği, kura sonuçlarının açılıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, DSİ personel alımı kura sonuçları belli oldu mu? Devlet Su İşleri 73 işçi alımı kura sonuçları…

DSİ Genel Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla "Daimi İşçi" alımı başvuru yapanlar, DSİ 73 personel alımı kura sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığını merak ediyor. DSİ personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR DSİ kura sonuçları nereden ilan edilecek?

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları bölümünde 02.07.2020 tarihinde ilan edilmiş olup 5 (beş) gün süreyle ilanda kalacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü veya İnternet (www.işkur.gov.tr) aracılığıyla yapacak.

1- Devlet Su işleri’ne ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaktır.

2- Kura çekimi noter huzurunda 09.07.2020 tarihinde saat 10:00' da Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra DSİ Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Kuruma atanacak personel; Operatör, Usta, Sondaj İşçisi, pozisyonlarında istihdam edilecektir.

4- Sınav; sözlü (uygulamalı) yöntem kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

5- Devlet Su işleri’ne ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır.

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