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Dosya masrafsız kredi fırsatı! 36 ay vade ile, 10 bin lira...

AA |  18 Haziran 2021 Cuma - 13:10 | Son Güncelleme : 18 06 2021 - 13:24

Kredi çekmek isteyen herkesi ilgilendiriyor. Dosya masrafsız kredi fırsatı duyuruldu. 36 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Alternatif Bank, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yaz aylarında artan ihtiyaçlar için "Ferahlatan Yaz Kredisi"ni sunduğunu duyurdu. Örnek ödeme tablosu da yayınlandı. 10 bin TL kredi çeken kişi, 12 ay vadeyi seçerse 11.317 TL, 24 ay seçerse 12.626 TL, 36 ay vadeli ödemeyi tercih ederse 14.024 TL toplamda geri ödeyecek. İşte kredi detayları...


Alternatif Bank, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yaz aylarında artan ihtiyaçlar için "Ferahlatan Yaz Kredisi"ni sunduğunu duyurdu.
 
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yaz aylarında artan ihtiyaçlar için "Ferahlatan Yaz Kredisi" imkânı sunuyor. Yaz Kredisi’ne dijital kanallar üzerinden dosya masrafı olmadan başvurulabiliyor ve 36 aya varan vade imkânından yararlanılabiliyor.
 
Alternatif Bank müşterileri kredi başvurularını Alternatif Bank Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden şubeye gitmeden kolayca yapabiliyor. 
 
KREDİ ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
 

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