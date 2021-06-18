Dosya masrafsız kredi fırsatı! 36 ay vade ile, 10 bin lira...

Alternatif Bank, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yaz aylarında artan ihtiyaçlar için "Ferahlatan Yaz Kredisi"ni sunduğunu duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yaz aylarında artan ihtiyaçlar için "Ferahlatan Yaz Kredisi" imkânı sunuyor. Yaz Kredisi’ne dijital kanallar üzerinden dosya masrafı olmadan başvurulabiliyor ve 36 aya varan vade imkânından yararlanılabiliyor.
Alternatif Bank müşterileri kredi başvurularını Alternatif Bank Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden şubeye gitmeden kolayca yapabiliyor.
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