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Dört ayaklı robot geliştirilmeye devam ediyor

AA |  28 Ağustos 2020 Cuma - 18:03 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 18:03

Bilişim ve robotik teknoloji alanında çalışmalar yapan Akınsoft tarafından kurulan insansı robot fabrikası "AkınRobotics" yeni projelere imza atmaya devam ediyor.


Firmadan yapılan yazılı açıklamada, kurulduğu günden bu yana, ileri  teknolojisi ve başarıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkati çeken  AkınRobotics'in, son çalışması olan 4 ayaklı robot projesi "Arat"ın yeni  versiyonu "Arat 3.2"nin kamuoyu ile paylaşıldığı belirtildi.
 
Açıklamada, 25 kilogram ağırlık, 62 santimetre yükseklik, 74  santimetre boy ve 40 santimetre genişliğe sahip Arat'ın 12 adet 27 nm torkunda ve  150 rpm hızında tümüyle AkınRobotics bünyesinde tasarlanıp üretilen motorlardan  oluşan eklem yapısı bulunduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
 
"Her biri 3 eklemden oluşan 4 bacağı ile dengede kalarak yürüme,  yönelme, koşma, basamak çıkma gibi özellikleriyle keşif yapabilmekte. Arat ayrıca  esnek hareketlere olanak sağlayan geniş çalışma açısı, IMU (Gyroscope,  Accelerometer, Magnetometer) sensörü ile ortama göre çalışan adaptif denge  algoritması, darbelere karşı denge koruma algoritması, Wi-Fi joystick ile uzaktan  kontrol olanağı, 8 megabit hızında çalışan 'canbus master slave' haberleşme  mimarisi gibi birçok özelliğiyle dikkati çekiyor. Üzerinde lityum iyon pil ve 63  sensör bulunan Arat, yeni özellikler eklenerek geliştirilmeye devam ediyor. Yük  taşıma özelliğine sahip olan Arat, arazide arama-kurtarma ve taşıma  faaliyetlerinde kullanılabilmektedir."
 
AkınRobotics'in yeni projeleri ile bilime ve insanlığa hizmet etmeye  devam edeceği vurgulandı.

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Bilişim Dört ayaklı robot Akınsoft AkınRobotics
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