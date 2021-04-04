Dolar için flaş tahmin! Dolar yükselir mi, düşer mi? Dolar kuru yorumu!

BIST 50 şirketleri içinde % 10 üzeri kâr marjı ile çalışan ve 1 yılda % 100 kazandıran şirketler yüz güldürdü. Bu formül şirket ve yatırımcı için win-win (kazan-kazan) anlamına geliyor. Peki, Dolar yükselir mi, düşer mi? Dolar ne olur? İşte piyasalar piyasalar, dolar yorumları ve dolar kurundaki 5 önemli gelişme...

Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? Dolar düşer mi? Dolar yükselir mi? soruları yatırımcıların son günlerde en çok araştırdığı konular arasında geliyor. Yatırımcı ekonomideki gelişmelerin piyasalara etkisini yakından takip ederken kripto paralar ile ilgili gelişmeleri gündemde yer almaya devam ediyor. Coin’lerdeki yükselişler cazip getiriler sunsa da yasal boşluklarının olması riski hayli yüksek kılıyor. Bu risklerin üstelik kredi ile taşınması beraberindeki zarar olasılığını daha da artırmakta. Öte yandan Milliyet Yazarı Zeynep Aktaş piyasalardaki 5 önemli gelişmeyi ve dolar kurunda ilerleyen günlerde ne olacağını açıkladı.

PİYASALARDAKİ 5 ÖNEMLİ GELİŞME

1 - ABD doları küresel bazda güçlü seyrediyor: ABD’de mart ayında tarım dışı istihdam 916 bin oldu. Beklenti 675 bindi. Beş yıllık ABD tahvil faizi yüzde 0,95’le Şubat 2020’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 1,70’i aştı. ABD’de açıklanan olumlu veriler doları destekliyor.

2 - Piyasalarda aşı etkisi hissedilebilir: Seyahat kısıtları aşılama etkisiyle azalıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Ko-vid-19 aşısının ikinci dozunun yapılmasının ardından seyahat edilebileceğini duyurdu. Aşılamaların artması piyasaları olumlu etkileyecektir.

DOLAR İÇİN FLAŞ TAHMİN

3 - Dolar kurunda sakinleşme yaşanıyor: Hafta içerisinde 8,45 seviyesine kadar yükselen dolar/TL haftanın son günü 8,16’ya geriledi. 6,89-8,48 aralığında yaşanan yükselişin geri çekilme seviyeleri 8,10- 7,87 ve 7,68 ve 7,49. Kurun enflasyon etkisiyle TCMB’nin 15 Nisan’da sıkı para politikasını sürdürme eğilimi devam edecektir.

4 - Borsa da karar haftası: BIST 100 Endeksi 1.430 seviyesinde. Kısa vadede yükselen bir üçgen oluştu. Endeks 1.431-1.443 seviyelerindeki direncin üzerine çıkabilirse yeniden içerisinde hareket ettiği 1.443-1.582 yatay bandına dönecek. Hisse bazlı hareketlerle bu yaşanabilir. Eğer direnç aşılmazsa bir süre 1,335-1,445 bandında hareket sürecektir.

5 - 2016 Temmuz darbe girişiminden bu yana DTH’daki en büyük azalma gerçekleşti. TCMB’nin 26 Mart haftasına ilişkin para ve banka raporuna göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 8,1 milyar dolar azaldı. Bu azalmada sermaye kontrolü gelebileceği söylentisi ile yastık altına çekilebilen para olsa bile ciddi bir gerileme.

Öte yandan Borsada dalgalanmaların, gün içi hareketlerin, fiyat savrulmalarının yüksek olduğu dönemlerde riski düşürmek açısından şirketlerin mali performanslarını takip etmek önemlidir. Neticede güçlü ticari performansa sahip şirketler olumsuzluklara rağmen kârlarını artırırken uzun vadede yatırıcısına da kazandırmakta. Bu çerçevede yaptığımız analizde Borsa 50 şirketleri içinde yüzde 10’un üzerindeki kâr marjıyla çalışan 9 şirketin son bir yılda yüzde 100’lük getirisiyle öne çıktığı gözlendi.

LİSTEDEKİ 7 SEKTÖR

Listeye giren şirketler sektörel bazda dağıtıldığında otomotiv ve otomotiv yan sanayi, sigorta , gübre, demir çelik, kimyasal ve zirai ürünler, holding ve kağıt sektörlerinde yer aldıkları görülüyor. Listedeki şirketler şöyle: Kartonsan, Otokar , Ege Endüstri, Türkiye Sigorta, Hektaş, Alkim Kimya, Doğan Holding Ereğli Demir Çelik ve Koza Altın.

YILDIZI PARLAYAN SEKTÖR...

Otomotiv kur artışının da etkisiyle yıldızı parlayan bir sektör. Bu yılın ocak-mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 59,7 oranında arttı. Mart ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 92,8 artarak 96.428 adet oldu.

Kur artış etkisi ile fiyatların artma kaygısı otomotiv talebini güçlendirdi. Bu sektöre hammadde sağlayan şirketlerin de kârlılıklarında benzer şekilde artışlar görüldü. Şirketlerin pandemiye rağmen yüksek kâr marjlarını koruyabilmeleri bu dönem içerisinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve yeni teknolojiye adapte olmaları ile yakından bağlantılı.

HİSSELER YERLİLERE GEÇİYOR

Borsada yabancıların payı azalmaya devam ederken hisselerde yerlilerin ağırlığı artmaya ve yeni yatırımcı gelmeye devam ediyor. Şimdilerde yabancı payı yüzde 42,9’a geriledi. Borsadaki yatırımcı sayısı 2 milyon 249 bine çıktı. Yerli yatırımcının hisse senedini tercih etmesinin en büyük nedeni yaşanan şok düşüşlerde hisse senedi fiyatlarının aşırı gerilemesi. Öte yandan emeklilik fonları ve yatırım fonları aracılığı ile mevduatın üzerinde getiri arayışında olanlar borsaya yöneliyor.

Borsa önümüzdeki dönemde yatırımcılar için bir alternatif olmaya devam edecektir. Özellikle faizlerin tepe yaptığı aylarda olduğumuz düşünülürse haziran sonrasında borsada hisse senetleri daha cazip seçenekler sunabilir. Burada önemli olan hisse seçimlerini iyi yapabilmek. Borsada özsermayesi ekside olan son beş yıldır zarar eden, karını artıramayan, kar marjı çok düşük birçok firma bulunuyor. Yatırımcıların ayıklama yaparak güçlü firmaları tercih edebilmesi uzun vadede düşük riskle getirilerini artırmalarına olanak tanıyacaktır.

'KÂR MARJI’ NE NEDEN ÖNEMLİ?

Kâr marjı şirketlerin satışlarının yüzde kaçının kâra dönüştüğünü gösterir. Bir şirket yüksek oranda satış yapabilir ancak bu satışlarından yüzde 1 oranında kâr sağlıyorsa şirketin büyümesine rağmen yatırımcılar bunun kârlılık etkisini hissetmeyecektir.

Kâr marjı şirketin kârnın satışlarına oranıdır. Kâr marjı yüksek olan ve bu seyrini koruyabilen şirketlerin satışlarındaki her artış kârlılık hanesine de etkisini hissettirecektir. Kârlılığı yüksek firmalar borsa yatırımcıları açısından her zaman tercih listesinde öne çıkar.

TEMETTÜ VERİMLİLİĞİ