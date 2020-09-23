23 Eylül 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.107 0.99 EURO 9,0090 0.34
USD 7,6960 0.45 ALTIN 465,630 -0.59
CANLI BORSA
TÜMÜ

Doktor Kadir Songür'ü jiletle yaralamıştı! 20 yıl hapis...

AA |  23 Eylül 2020 Çarşamba - 16:11 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 16:18

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.


 İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bayram  Kaynak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile  katıldı.
 
Asistan doktor Songür duruşmaya katılmazken, ailesi, İzmir Tabip Odası  avukatı Mithat Kara ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.
 
Songür'ün avukatı İsmail Can Yavuz, sanığın akli dengesine ilişkin  savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu, sanığın pişmanlık  göstermediğini ve üst sınırdan ceza uygulanması gerektiğini ifade etti.
 
İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara, mahkemenin vereceği kararı  Türkiye'deki tüm sağlık çalışanlarının beklediğini belirterek, "Bu olay tüm  sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor. Vereceğiniz karar sağlık çalışanlarının  yüreğini soğutacak, içine su serpecektir." dedi.
 
Sanık avukatı ise müvekkili lehindeki hükümlerin uygulanmasını ve  Kaynak'ın tahliyesini talep etti.
 
Tutuklu sanık Bayram Kaynak, son savunmasında "Tahliye istiyorum başka  da bir şey istemiyorum. Söyleyecek başka bir sözüm yoktur." diye konuştu.
 
Mahkeme heyeti, sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi  nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapisle  cezalandırılmasına, olayın teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 20 yıl hapis  cezasına çarptırılmasına hükmederek, cezada indirim uygulanmamasına ve sanığın  tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 
 "İçimize su serpildi"
 
 Kadir Songür'ün annesi, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı  açıklamada, cezadan dolayı mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
 
 "20 yıl ceza olması tabii ki sevindirici. Bu cezalar artarak devam  etsin ki sağlıkta şiddet son bulsun. Karşı tarafın taleplerinin kabul görmemesi  ve indirim uygulanmaması da oldukça önemliydi. Son günlerde sağlıkta şiddet  olayının tırmanmasının üzerine bu kararın daha önemli olduğunu düşünüyorum."
 
Songür'ün eşi Çisel Yazan Songür ise sağlıkta şiddetin sona ermesini  ve hekimlerin huzur içinde çalışmasını istediklerini ifade ederek, "Yaşanılan bu  travma ve stresin hiçbir cezada karşılığı olmadığını düşünsem de içimize su  serpildi. Umarım bugün çıkan karar, emsal niteliği taşır." dedi.
 
"Ceza en üst sınırdan verildi"
 
İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara da kararın beklendiği şekilde  geldiğini belirterek, "Cezanın en üst sınırdan verilmesi ve indirim sebeplerinin  uygulanmaması bizim için sevindirici oldu. Son yıllarda verilen kararlar  içerisinde en önemlilerinden birisiydi. Bütün sağlık çalışanları açısından da  sevindirici olduğunu düşünüyorum. Sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz."  ifadesini kullandı.
 
Olayın geçmişi
 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma  Hastanesinde 16 Ekim 2019'da Bayram Kaynak, asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle  boğazından yaralamıştı.
 
Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasp etme girişiminde  bulunduktan sonra yakalanan Kaynak tutuklanmıştı.
 
Cumhuriyet savcısı, iddianamede, şüphelinin olay tarihinde kamu  görevlisi olan müştekiye yönelik gerçekleştirmiş olduğu eylemin öldürmeye  teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, sanığın 13  yıldan 20 yıla kadar hapsini istemişti.
 
Sanık Bayram Kaynak, ilk duruşmada MS rahatsızlığı olduğunu, bu  nedenle iş bulamadığını, psikolojisinin bozuk olduğunu bildirerek, kendisine büyü  yapıldığını, bunun etkisiyle suçu işlediğini öne sürmüştü.
 
  
 

ETİKETLER

İzmir Kadir Songür ceza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.