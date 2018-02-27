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Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda yangın

AA |  27 Şubat 2018 Salı - 18:56 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 18:56

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda yangın çıktı.


Alınan bilgiye göre, Doğubayazıt ilçe merkezindeki 1. Mekanize Piyade  Tugay Komutanlığı'nın yatakhane kışlasının çatı kısmında henüz belirlenemeyen  nedenle yangın çıktı.
 
Yangının ardından komutanlığa çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı  sevk edildi.
 
Rüzgarında etkisiyle yatakhane binasının çatık kısmını tamamen alevler  sardı.
 
Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalede  bulunduğu yangın için Ağrı, Iğdır ve Diyadin itfaiyelerinden takviye ekip  istendiği öğrenildi.
 
 Yangında ilk belirlemelere göre yaralanan olmazken, söndürme  çalışmaları devam ediyor.
 

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Doğubayazıt
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