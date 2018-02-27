Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda yangın

Alınan bilgiye göre, Doğubayazıt ilçe merkezindeki 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın yatakhane kışlasının çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının ardından komutanlığa çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

Rüzgarında etkisiyle yatakhane binasının çatık kısmını tamamen alevler sardı.

Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın için Ağrı Iğdır ve Diyadin itfaiyelerinden takviye ekip istendiği öğrenildi.

Yangında ilk belirlemelere göre yaralanan olmazken, söndürme çalışmaları devam ediyor.