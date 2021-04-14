Dogecoin nedir? Dogecoin kaç TL/dolar oldu? DOGE en yüksek rekorunu kırdı! Dogecoin nasıl alınır?

Dogecoin’in toplam piyasa değeri 11 milyar doları aştı. Mizah amaçlı 2013 yılında geliştirilen kripto para Dogecoin'in değeri dün yüzde 34 artışla rekor tazeledi. Dogecoin, Elon Musk’ın sosyal medya gönderileri sayesinde bugün 10 sent barajını aştı ve 11 sent seviyesine yükseldi. Dogecoin'in toplam piyasa değeri de 11 milyar doların üzerine çıktı. Dogecoin nedir? Dogecoin kaç TL/dolar oldu?

Şaka olarak başlayan Dogecoin’in şu anda piyasa değeri 14 milyar doların üstüne çıktı. Kripto para piyasasında büyük etkiler yapan Elon Musk şubat ayında Dogecoin hakkında paylaştığı gönderide “Dogecoine’e dair eğitim videosu” ile Clubhouse üzerinde “Kripto paraya dair herhangi bir paylaşım yapmayacağım, piyasaların dengesini bozuyorum,” ifadesine yer vermişti. 2013’te iki yazılımcı tarafından ‘şaka amaçlı’ olarak geliştirilen Dogecoin'de yıl başından bu yana artış yüzde 1900'ü aştı. Dogecoin'in değerinde sadece dünkü artış oranı yüzde 34'ü buldu ve toplam piyasa değeri 11 milyar doları aştı. Dogecoin'in değeri de 0,095896 dolara ulaştı. Dogecoin nedir? Dogecoin kaç TL/dolar oldu? Dogecoin nasıl alınır?

ELON MUSK TEŞVİK ETTİ

194 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Elon Musk'ın sosyal medya üzerinden verdiği destek, Dogecoin'in bu yılki yükselişinde etkili oldu.

2013’te Jackson Palmer ile birlikte Dogecoin’i “şaka amaçlı” olarak geliştiren yazılım mühendisi Billy Markus, sanılanın aksine şu an elinde hiç Dogecoin olmadığını, 2015’te çalıştığı işten kovulduktan sonra sahip olduğu tüm Dogecoin’leri satıp ikinci el bir Honda Civic marka otomobil aldığını açıkladı.

DOGECOİN KAÇ TL OLDU?

Dogecoin (DOGE), 4:22 UTC’de Binance borsasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,094 dolara ulaştı. Bu da TL cinsinden 0,76 Türk Lirası olarak hesaplanıyor.

DOGECOİN 1 LİRAYA YAKLAŞTI

Ocak ayının başlarında 1 Dogecoin, 1 sentten daha azdı. Elon Musk gönderisinin ardından artarak 11 sent barajını aştı. Kripto para piyasasını dalgalandırıp oldukça güçlü bir şekilde etkileyen Elon Musk geçtiğimiz günlerde “Aya gidiyorum, çok yakında!” yazan bir gönderi paylaştı. Dogecoin’in ismi doğrudan geçmese de biliyoruz ki popüler kripto para birimi “To the Moon!” yani “Aya doğru!” sloganıyla anılmakta.

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin (sembolü D ve D, kısaltma: DOGE) anlık, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi kurmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilmiş bir kripto paradır. Dogecoin, logosunda ve isminde popüler bir internet meme’i olan ve Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpeği taşır. Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 6 Aralık 2013'te tanıtılan Dogecoin, hızlı bir şekilde kendi internet topluluğunu geliştirerek 28 Ocak 2021'de 5,4 milyar ABD Doları tutarında bir piyasa değerine ulaştı. 2 Şubat 2021 itibariyle piyasa değeri 3,9 milyar ABD dolarıdır. 2 Şubat 2021 itibariyle, r/dogecoin subreddit’inin toplam takipçi sayısı 781.000’e ulaşmıştır. Dogecoin Türkçeye "Aya!" veya "Aya doğru!" olarak çevrilebilen "To the moon!" sloganıyla anılmaktadır.

DOGECOIN NASIL ALINIR?

Dogecoin alabilmek için Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında yer almanız gerekmektedir. Bu parayı kullananların çoğu Paribu üzerinden işlem yapmaktadır. Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine giriş yapabilirsiniz.