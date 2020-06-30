Doğduğun Ev Kaderindir'de sezon finali!

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir 1 Temmuz Çarşamba akşamı 12. bölümüyle sezon finali yapacak. İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Nurşim Demir ve Nail Kırmızıgül'ün yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölüm fragmanında, Zeynep ve Mehdi arasında yaşanacak olan gelişmeler dikkat çekti.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı. Dizinin 12. bölüm fragmanında Mehdi ve Zeynep'in aileleriyle tatile çıkması ve Zeynep'in Mehdi'ye açıklayacağı konu dikkat çekti. İşte, o görüntüler;