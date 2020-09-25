Diz kireçlenmelerinde PRP tedavisi

Cuma Kayıkçı, PRP (Platelet Rich Plasma) uygulamalarını ortopedi ve travmatoloji bölümünde hastalarda başarıyla uyguladıklarını, sonuçlarının çok iyi olduğunu söyledi. Cuma Kayıkçı, “PRP, ya da diğer adıyla trombositten zengin plazma, kişinin kendi kanından hazırlanan ve tıbbın birçok alanında iyileşmeyi uyarmak ve düzenlemek için kullanılan bir yöntemdir. Kullanımda olan onlarca PRP hazırlama kiti yardımıyla, hastadan 10-60 ml arasında kan alınır ve santrifüj edilir. PRP, özellikle trombositten zengin bir sıvı elde edilmesidir. Daha sonra vücudun neresinde sıkıntı varsa, diyelim ki dizde, omuzda, kalçada kireçlenme varsa oraya o sıvının enjekte edilmesi işlemidir. Trombositten zengin olduğu için özellikle lezyonu olan bölgedeki iyileştirici hücreleri tekrardan aktive ediyor. Hücreleri aktifleştirdiği için hücreler tekrardan yenileniyor. Bu durum da hastalıklı bölgelerin iyileşmesini sağlıyor" diyerek, PRP uygulamasının hücre yenileme özeliği olduğuna dikkat çekti.

SONUÇLAR BAŞARILI

Op. Dr. Cuma Kayıkçı, uygulama alanları hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Erken dönem diz kireçlenmelerinde, tenis çi dirseğinde PRP uygulamaları ile başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Benzer şekilde aşil tendon hastalıklarında, kronik patellar tendon yaralanmalarında ve plantar fascitis hastalığında. Sporcularda sık görülen bağ yaralanmaları sonrası PRP enjeksiyonları ile daha hızlı iyileşme söz konusu. Kas yaralanmalarında, diz eklemindeki kireçlenmenin erken evrelerinde PRP enjeksiyonları ile hastaların ağrılarında azalma ve fonksiyonlarında düzelme yaşanmıştır. Bununla birlikte topuk dikeninde de PRP ile başarılı sonuçlar elde edilmiştir."

HER ZAMAN YAPILABİLİR

Uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Cuma Kayıkçı, “Çünkü anatomiye hakim olması gerekiyor. Enjektörle rahatsız olunan bölgeye PRP yapıyoruz. Zaten hastanın kendi kanı olduğu için alerji yapma durumu çok çok düşük. Bunun dışında kireçlenmelerde bir ya da iki defa yapıyoruz. Şu ana kadar bir yan etkisiyle karşılaşmadık. Enjeksiyon sonrası o bölgeyi dinlendirmesini hastaya tavsiye ediyoruz. Buz yapmasını öneriyoruz. Bununla birlikte kan sulandırıcı ilaç kullananlarda, enfeksiyon olan bölgelere ve kan hastalığı olanlarda PRP uygulamıyoruz. Çünkü kan hastalığı varsa trombositler yeterince çökemeyeceği için ayrışamayacağı için faydalı olamayacaktır" açıklamasında da bulundu.