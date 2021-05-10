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Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga

DHA |  10 Mayıs 2021 Pazartesi - 23:11 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 23:11

Diyarbakır'da, husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahla kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kişi, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 
 
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
 

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