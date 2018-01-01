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Diyanet 9 bin 500 personel alacak

01 Ocak 2018 Pazartesi - 15:53 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 15:57

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 9 bin 500 personel alınacağına ilişkin duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinden yapıldı.


Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesindeki ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, tas¸ra tes¸kilatındaki so¨zles¸meli pozisyonlara 3 bin Kur'an kursu o¨gˆreticisi, 6 bin imam hatip ve 500 müezzin kayyım alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirtilen sözleşmeli pozisyonlara başvurmak için, İlahiyat Faku¨ltesi, lisans mezunları ic¸in 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124, ön lisans mezunları ic¸in 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123, ortao¨gˆretim mezunları ic¸in 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almıs¸ olmak gerekiyor.

Öte yandan, müezzin kayyım kadrosuna bas¸vuracak lise mezunları ic¸in hafızlık belgesine sahip, Kur'an kursu öğreticileri için de bayan olma şartı aranıyor.

EN AZ 70 PUAN ALINMASI GEREKİYOR
 
Adaylar, 16 Ocak 2018'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/" adresinden sınav bas¸vuru programı aracılıgˆı ile sınav bas¸vuru formunu dolduracak.
 
Bas¸vuru formunu dolduran adaylar, sınav bas¸vurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle herhangi bir il müftülügˆüne s¸ahsen müracaat edecek. Yurt dıs¸ından sınava müracaat edecek adaylar adına, istenen belgeleri getirmeleri halinde üçüncü s¸ahıslar müracaat is¸lemini yapabilecek.
 
Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden degˆerlendirilecek. Sınavda bas¸arılı sayılabilmek ic¸in sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekiyor. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacak.

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