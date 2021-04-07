Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi yayında! İlk iftar saati ve ilk sahur saati ne zaman, saat kaçta? İşte il il sahur saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Ramazan İmsakiyesi yayında... 11 Ayın Sultanı Ramazan'a kısa süre kaldı. Ramazan bu yıl 13 Nisan tarihinde tutulacak ilk oruçla başlıyor. Ramazan'a sayılı günler kala Diyanet, 2021 Ramazan sayfasını güncelledi ve il il sahur ve imsak saatlerini duyurdu. Milyonların heyecanla beklediği Ramazan-ı Şerif'te sahur ve iftar vakitleri oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, İlk sahur saat kaçta? İlk iftar saati ve ilk sahur saati ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir sahur ve iftar saatleri ve Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi!

Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı resmen duyurdu. Heyecan dorukta... Milyonlar Ramazan 'ı kavuşmanın sevincini yaşıyor. Diyanet , 2021 Ramazan sayfasını güncelledi ve 2021 imsakiyesini yayınladı. Ramazan'a sayılı günler kala milyonlar iftar ve sahur saatlerini, ilk sahur ve ilk iftarın ne zaman yapılacağını artaştırıyor. Peki, İlk sahur saat kaçta? İlk iftar saati ve ilk sahur saati ne zaman? İstanbul İzmir sahur ve iftar saatleri ve Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi!

İLK SAHUR VE İLK İFTAR NE ZAMAN? İŞTE SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

Diyanet sahur ve iftar saatleri, 2021 imsakiyesinin yayınlanmasıyla netlik kazandı. İlk sahur 12 Nisan Mayıs Çarşamba gecesini 13 Nisan Perşembe gününe bağlayan gece gerçekleşecek. İşte ilk sahur bilgileri;

İstanbul'da ilk sahur 04.50'ye kadar, ilk iftar ise 19.48'de gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;

Ankara sahur vakti: 04.38, iftar vakti: 19.31

İzmir'de sahur vakti: 05.05, iftar vakti: 19.52

Adana'da sahur vakti: 04.36, iftar vakti: 19.18

Antalya'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.37

RAMAZAN'DAN ÖNCE ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan’ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne “şek günü” denilir. Ancak, Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

İMSAK NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)