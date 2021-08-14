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Dışişleri’nden Yunanistan'a tepki: Yadırgıyor ve reddediyoruz

AA |  14 Ağustos 2021 Cumartesi - 10:28 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 10:28

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın resmi bir görevi ve unvanı olmayan bir Yunan vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmemesi hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, resmi görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının Türkiye'ye girişine izin verilmemesine ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasını yadırgadığını ve reddettiğini bildirdi. 
 
Sözcü Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Yunan vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmemesiyle ilgili açıklamasına yönelik soruya yazılı yanıt verdi. 
 
Bilgiç, "Resmi bir görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının ülkemize girişine izin verilmemesi hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamayı yadırgıyor ve reddediyoruz. Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan'a hatırlatırız" ifadelerini kullandı. 
 
Türkiye'ye giriş koşullarını taşımayan bu Yunan vatandaşı hakkında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına ve Türk kanunlarına uygun şekilde havalimanında işlem yapıldığını ve işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkesine geri gönderildiğini kaydeden Bilgiç, bu süreçte söz konusu kişinin Konsolosluğu ile temas etmesinin sağlandığı bilgisini paylaştı. 

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