Diş hekimine tecavüz suçlaması! Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy’de bir binanın terasına çıkan kadın, tecavüze uğradığını söyleyip çevredekilerden yardım istedi. Ne olduysa da ondan sonra oldu. İddiaların odağındaki diş hekimi linç edilmek istendi.

CNN TÜRK’ten Tugay Saday’ın haberine göre sesleri duyan mahalle sakinleri binanın önüne toplandı. Diş hekimi ve kadın binadan çıkarken kalabalıkla karşılaştı. Ardından diş hekimi saldırıya uğradı. O esnada binanın güvenlik kamerası da kayıttaydı. Bir süre sonra olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis merkezindeki sorguda diş hekimi temizlikçi kadının kendisinden para alacağı olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını, ardından kendisine iftira atıldığını söyledi.

Diş hekiminin bu ifadesini, daha sonra ortaya çıkan klinik güvenlik kamerası da doğruladı. Görüntülerde diş hekimi, tartışma sırasında kadının cep telefonu ile kayıt aldığını fark edince telefonu almak için hamle yaptığı, kısa bir itişmenin ardından kadının terasa yöneldiği görüldü. İncelemede bulunan polis ekipleri de tecavüz iddiasının asılsız olduğunu belirledi. Diş hekimi ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında işlem başlatılan temizlikçi kadının ise çalışma izni olmadığı için sınır dışı edileceği öğrenildi.