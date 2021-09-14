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Dilara Fındıkoğlu'ndan kırmızı parti

14 Eylül 2021 Salı - 8:25 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 8:25

Rihanna, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü yıldızları da giydiren tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, 30’uncu yaşını dün akşam verdiği “kırmızı” temalı partiyle kutladı.


Müze olarak hizmet veren Galata’daki Zülfaris Sinagogu’nda yapılan eğlenceye katılanlar arasında Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven ve Duygu Özaslan da vardı. Davetlilerin kırmızı kıyafetlerle geldiği partinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Yemekli organizasyonun sürprizi ise Dilara Fındıkoğlu’nun sahneye çıkıp şarkı söylemesiydi.
 

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