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Dikkat çeken koronavirüs uyarısı: Kesinlikle kabul etmeyin!
Covid-19 enfeksiyonunun, hemen her haneden bir kişinin hastalığa yakalanmaya başlaması evresine doğru yol aldığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke önemli uyarılarda bulundu. Prof. Büke, "Covid olmayan ev halkı kesinlikle ‘geçmiş olsun’ ziyaretine kimseyi kabul etmemelidir. Çünkü ev ziyareti bulaş riskinin en yüksek olduğu ortamlardan birisi" diye konuştu.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke koronavirüs ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.