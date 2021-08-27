DGS tercih kılavuzu 2021 ÖSYM tarafından yayımlandı! DGS tercihleri nasıl yapılıyor, DGS son tercih tarihi ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başladığını ve 7 Eylül'e kadar yapılabileceğini bildirdi. Peki, DGS tercihleri nasıl yapılıyor? İşte ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2021…

Önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların merakla beklediği DGS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar kılavuzda belirtilen üniversitelerin kontenjanlarına ve taban puanlarına göre yerleştirilecek. DGS tercihleri 7 Eylül'e kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar. Peki, DGS tercihleri nasıl yapılıyor? İşte DGS tercih kılavuzu 2021…

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIYOR?

27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

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DGS TABAN PUANLARI

DGS taban puanlarına 2020 yılına ait verilerden bakabilirsiniz.

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