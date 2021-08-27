DGS taban puanları 2021! DGS tercihi nasıl yapılır? DGS tercih listesi 2021!

DGS tercih süreci başladı. ÖSYM “2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır." Diyerek tercihlerin alınmaya başladığını duyurdu. Adaylar okulların taban puanlarına göre başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, DGS tercihi nasıl yapılır? İşte DGS taban puanları ve tercih listesi…

DGS tercihleri başlayınca öğrencilerin yoğun tercih maratonu da başladı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na katılım sağlayan adaylar dört senelik üniversitelerin taban puanı ve sıralamalarını göz önüne alarak tercihlerini yapacak.

DGS TABAN PUANLARI 2021

DGS taban puanları ve sıralamalar kılavuz kapsamında yer aldı. Adaylar, Tablo-1'de yer alan lisans programlarının 2020-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.

DGS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR İÇİN TIKLAYIN

DGS KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2021-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ