DGS sonuçları ile ilgili meraklı bekleyiş devam ediyor. Adayların gözü ÖSYM tarafından açıklanacak DGS sonuçlarına çevrildi. İki yıllık önlisans programlarından mezun olanların eğitimlerini lisans düzeyinde tamamlamalarına olanacak sağlayan DGS sonuçları ve tercih dönemi bekleniyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DSG sonuç açıklama tarihi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. DGS sonuçlarına geri sayım devam ederken sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte DGS tercihlerine ilişkin kılavuzun da yayınlanması bekleniyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DSG sonuç açıklama tarihi!

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre, DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021'te açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin açıklayacağı DGS sonuçlarının ardından DGS tercih kılavuzunun yayınlaması bekleniyor. Adaylar kılavuza göre tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından tarihlendirilecek.