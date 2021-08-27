DGS tercihleri başladı. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında adaylar okulların taban puanlarına göre başvurularını gerçekleştirecek. ÖSYM açıklamasına göre süreç 7 Eylül'de son bulacak. Adaylar kılavuzu kontrole derken merkezi yerleştirme konusunda da araştırma yapmaya başladı. DGS merkezi yerleştirme nedir? Merkezi yerleştirme ile dikey geçiş ne demek?

DGS tercih heyecanı başladı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na katılım sağlayan adaylar dört senelik üniversitelerin taban puanı ve sıralamalarını göz önüne alarak tercihlerini yapacak.

DGS MERKEZİ YERLEŞTİRME NEDİR?

Öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

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