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DGS ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş ek yerleştirme sorgulama ekranı...

19 Kasım 2020 Perşembe - 16:07 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 17:58

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "5-11 Kasım tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır." ifadelerini kullandı.


ÖSYM, DGS ek tercih işlemleriyle bir üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananların ilgili okullara kayıtlarını 23-27 Kasım tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Ayrıca E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayitadresi üzerinden 21-25 Kasım 2020 saat 23:59’a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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