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DGS'de corona önlemleri! Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sona erdi!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) corona virüs tedbirleri altında yapıldı.
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmasına imkan sağlayan DGS, belirlenen merkezlerde yapıldı.