Dezenfektanlar araçlara zarar verebiliyor!

Son zamanlarda hayatımızın bir parçası olan dezenfektan ve kolonyaların, el ve vücut dışında araçlarda uygulanması konusunda RS Servis önemli uyarılarda bulundu. 70 derece ve üstü alkol le üretilen el dezenfektanları ve kolonyaların, birçok bakteriye karşı etkili olduğu belirtilirken, özellikle yüzeylerde kalıcı bir temizlik için bekletilmesi gerektiği, fakat araç içindeki tüm plastik ve kauçuk aksamlara ciddi zararlar verdiği vurgulanıyor.. Kokpit, butonlar, direksiyon simidi ve vites topuzu gibi yerlerde renk değişimi, soyulma, silinme gibi ciddi problemlere yol açan etil alkol bazlı sıvıların kullanılmaması gerektiğini ifade eden RS Servis CEO 'su Ünal Ünaldı, mantar, küf, bakteri ve virüsleri bertaraf edecek bir uygulama için uzmanlara başvurulması gerektiğini vurguladı. Ozon gazıyla yapılan dezenfeksiyon uygulamalarının aynı zamanda koronavirüs ailesindeki virüsleri öldürdüğü, uzmanlar tarafından kanıtlandığı söyleniyor.

Onaylı ürün kullanılmalı

Sağlık Bakanlığı ve FDA onaylı, MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) raporu olmayan tüm madde ve uygulamaların araca, araç sahibine ve çevreye ciddi zararları olduğunu söyleyen Ünaldı "El dezenfektanları ya da kolonya gibi maddeler ile derin bir temizlik sağlamak maalesef mümkün değil. Bu maddelerin cansız yüzeylerde virüsü öldürme etkisi kanıtlanmadığı gibi, basit bir silme işlemi ile daha da etkisiz hale geliyor. Özellikle uzun süre araç kullanan, araç içinde sürekli farklı insanları misafir eden araç sahipleri, bu dönemde düzenli olarak araç içi dezenfeksiyon işlemini yaptırmalı. Ayrıca vatandaşlarımız merdiven altı yıkamacılarda yapılan dezenfeksiyon işlemlerine, kullanılan ürünlere ve personele dikkatle yaklaşmalı"dedi.