Devreye alındı! Tek tek tespit ediliyor, Bursa, Bilecik ve Yalova...

Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) orman yangınlarının önlenmesi ve erken müdahalesi için ilk kez kullanılan insansız hava araçları (İHA) maden sahalarındaki denetimlerde de kullanılmaya başlandı.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarına erken müdahale imkânı sağlayan İHA'ların maden sahalarının denetlenmesi için de devreye alındığı belirtildi.

Denetimlerin kısa sürede ve hassasiyetle yapılmasına imkân sağlayan yöntem ile faaliyette olan izin sahalarında herhangi bir aşım olup olmadığının sürekli olarak kontrol edildiği belirtildi.