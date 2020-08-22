Devletten milyonlarca kişiye destek ödemesi!

Milyonlarca kişiye devletten destek... Devlet muhtaç ve herhangi bir gelir sahibi olmayan kimselerin gıda, konut ve sağlık gibi ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için gıda, kıyafet ve nakdi yardım gibi çeşitli desteklerde bulunuyor. Yardımlar da sosyal devlet anlayışı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Dikkat çeken yardımlardan biri de fakirlik maaşı (muhtaçlık aylığı). Peki bu maaş kimlere veriliyor? Muhtaç aylığının şartları neler? İşte tüm bilgiler...
Muhtaç aylığından yararlanma şartları neler?
Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanıyor.
* Sosyal güvencesi olmaması,
* Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,
* Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
* Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi
Başvuru nereye yapılacak?
Muhtaç aylığı başvurusu, ikamet edilen ilin bağlı olduğu ‘Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne şahsen müracaat ile yapılıyor. Internetten başvuru imkanı da var. Gerekli belgeler: Muhtaç aylığı başvuru formu ve engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu. Başvuru için gerekli belgeler ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılıyor ve sonuç bekleniyor. 2020 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 967,07 TL ödeniyor.
DEVLET TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER
43 farklı sosyal yardım desteği uygulayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyacı olanlara yardım eli uzatıyor.
YAŞLIYA 711 TL: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara 711,50 lira maaş bağlanıyor.
PRİM DEVLETTEN: Hane içinde kişi başı geliri 981 liranın altında olanların Genel Sağlık Sigortası primini devlet ödüyor.
DUL KADINA 650 TL: Eşi vefat eden, maddi açıdan dezavantajlı durumdaki kadınlara aylık 325 lira olmak üzere 2 ayda bir 650 lira veriliyor.
DOĞUM YAPANA 600 TL: Doğan her çocuk için bir kerelik ödeme yapılıyor. Tutarı ise ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 lira.
İKİZ ÇOCUĞA 300 TL: 'Çoklu Doğum Yardımı Programı' kapsamında muhtaç olduğu tespit edilen ailelere çocuk başına 150 lira ödeniyor. Ödeme 2 ayda bir hesaplara aktarılıyor.
106 TL ELEKTRİK DESTEĞİ: Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri karşılanıyor. Ailede bulunan kişi sayısına göre 53 ile 106 lira arasında destek veriliyor.
FATURA DEVLETTEN: Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı maddi durumu yetersiz kişilere aylık 200 liraya kadar elektrik faturası desteği sağlanıyor.
ASKER AİLESİNE 400 TL: 'Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Programı' kapsamında aylık 400 lira düzenli ödeme yapılıyor. Askere giden kişi evli ise eşi, bekar ise anne ya da babası başvuruda bulunabiliyor.
ÇOCUKLARA 150 TL: 'Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programı'nda aylık 150 lira nakdi ödeme yapılıyor.
YAKININA BAKANA 1.544 TL: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için aylık bin 544 lira evde bakım desteği sağlanıyor.
ENGELLİYE 851 TL: Devlet yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 567,97, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 851,95 lira ödeme yapıyor.
HASTAYA 2.144 TL: Tüberküloz veya SSPE hastalarına bin 544 lira düzenli nakdi yardım yapılıyor. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.
ÖĞRENCİYE AYDA 75 TL: Maddi durumu iyi olmayan ailelere, çocuklarının okula devam etmesi şartıyla 'Şartlı Eğitim Yardımı' yapılıyor. Aylık ödeme 75 liraya çıkarıldı.