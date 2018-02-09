Son dakika: Devletten 10 bin TL'lik kupon!

Gençlerin eğitim düzeylerinin artırılması ve iş gücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için mesleki eğitimde yeni bir modele geçiliyor. Mesleki eğitim alacak tüm çalışanlara verilmesi planlanan 10 bin TL'lik kuponlar ile isteyen istediği kurumda ücretsiz olarak eğitim görebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk defa İstihdam Şurası’nda açıklanan ‘Kupon’ sisteminin detayları beli oldu. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre 10 bin TL olarak belirlenen Kuponlar ile isteyen istediği kurumda mesleki anlamda eğitim görebilecek. Nisan ayı itibariyle uygulanması planlanan yeni modelde cep harçlığının yanı sıra katılımcıların Genel Sağlık Sigorta sı (GSS) ile iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri de ödenecek.

NİTELİKLİ PERSONEL SAYISI ARTTIRILACAK

İlk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstihdam Şurası’nda gündeme getirilen sistemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yürütecek. Yurt dışında uygulanan yeni model ile çalışma hayatındaki personelin daha nitelikli hale kavuşturulması hedefleniyor.

KURSİYER TERCİH YAPACAK

Mesleki eğitim kursları için belirli hizmet veren kurumlar bulunuyor. Şöyle ki, özel eğitim merkezleri ve üniversiteler İŞKUR ’un desteğiyle girişimcilere eğitimler veriyor. Yeni düzenleme olan kupon sistemi ile kişi İŞKUR’a gelecek ve eğitim almak istediğini belirtecek. Önceden belirlenmiş olan “Eğitimciler kim, eğitim alanlardan yüzde kaçı istihdam edilmiş…” gibi değerlendirmeleri kursiyer görecek ve buna göre eğitim almak istediği yeri kendisi tercih edecek.

SERTİFİKA GİBİ KUPON

Eğitim alacak vatandaşa İŞKUR tarafından sertifika gibi bir kupon verilecek. Yurt dışında da benzer şekilde uygulanan bu kupon ile seçilen eğitim merkezine veya üniversiteye gidilerek eğitim görülecek. Eğitimi alan gençlerin hemen istihdama katılımını sağlamak için eğitim kurumlarından belirli seviyede istihdam garantisi taahhüdü de alınacak.

10 BİN TL'YE KADAR TÜM MASRAFLAR DEVLETTEN

10 bin TL’lik kupon ile kişinin tüm eğitim masrafı karşılanacak. Ayrıca kursiyere cep harçlığı verilecek ve genel sağlık sigortası (GSS) ile iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri de ödenecek.