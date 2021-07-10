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Devlet Hava Meydanları personel alıyor! İşte başvuru şartları!

10 Temmuz 2021 Cumartesi - 10:15 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 10:15

Devlet Hava Meydanları İşletmesi asistan hava trafik kontrolörü alıyor. Adayların KPSS'nin P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Peki, Devlet Hava Meydanları personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Asistan hava trafik kontrolörü başvuru şartları!


Devlet Hava Meydanları İşletmesi asistan hava trafik kontrolörü ilanı yayımlandı. İlana göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü stajyer  hava  trafik  tontrolörü  ve  asistan  hava  trafik  kontrolörü  pozisyonlarına  atanacak adayların seçme sınavlarına dair yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacak. Adaylar 26 Temmuz'a kadar başvurularını yapabilecek. Peki, Devlet Hava Meydanları personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Asistan hava trafik kontrolörü başvuru şartları!
 
 
DEVLET HAVA MEYDANLARI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Devlet   Hava   Meydanları   İşletmesi   Genel   Müdürlüğünce   duyurulan   pozisyonların sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme  sınavına  veya  yazılı  sınava  çağırılacak. Başvurular  09 Temmuz 2021-26 Temmuz 2021  tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. 
 
BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER
 
a) ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi (ÖSYM  Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye  Tespit  Sınavı  (YDS)  harici  sınav  belgesi  beyanı  yapılması durumunda yüklenecektir.)
 
b) Asistan Hava Trafik Kontrolör Lisansı
 
Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan  adaylardan  istenilecek  belgeler  kuruluşun  resmi  internet  adresinde  (www.dhmi.gov.tr) yayımlanacak.
 
BAŞVURU ŞARTLARI 
 
a) Türk Vatandaşı olmak,
 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
 
d)  Askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak,  askerlik  çağına  gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine   karşı   işlenen   suçlarla,   zimmet,   ihtilas,   irtikap,   rüşvet,   hırsızlık,   dolandırıcılık, sahtecilik,  inancı  kötüye  kullanma,  dolanlı  iflas gibi yüz  kızartıcı veya  şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan  veya  istimal  ve  istihlak  kaçakçılığı  hariç  kaçakçılık,  resmi  ihale  ve  alım  satımlara  fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 
f)  Son  başvuru  tarihi  itibarıyla,  Kamu  Görevlerine  İlk Defa  Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.
Sınava Katılacak Adaylarda Aranan Özel Şartlar,
 
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 
b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Yetkili hastaneler Kuruluşun  resmi  internet  sitesinde  -http://www.dhmi.gov.tr-  duyurulacak  olup,  detaylı  bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),
 
c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum  sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır,  gerekirse  hakem hastaneye gönderilir  ve  hakem  hastanece  verilecek  nihai  rapor  sonucuna  göre  işlem  tesis  edilir.  Adaylar bilgisayar  destekli  sınavı  veya  yazılı  sınavı  geçmiş  olsalar  bile  sınavı  kazanmış  sayılmaz  ve elenirler.)
 
d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (26.07.2016 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).
 
e)  Geçerli  bir  hava  trafik  kontrolör  lisansına  sahip  olmak.  (Bknz.:  “SHY  65-01  Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”)
 
SINAVLAR NASIL OLACAK? 
 
Adayların seçme sınavı;
 
-  Bilgisayar  Destekli  Seçme  Sınavından  veya  Bilgisayar  Destekli  Seçme  Sınavının herhangi bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav,
 
-  Sesli  iletişim  değerlendirmesini  de  içeren  sözlü  sınavdan  oluşacak  şekilde  uygulanacak. 
 
SINAV KONULARI
 
Bilgisayar  destekli  seçme  sınavı;  Bilgisayar  ortamında;  algılama,  reaksiyon,  üç  boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılacak. 
 
Yazılı  sınavlar;  Genel  yetenek,  muhakeme,  zekâ,  hafıza  ve  çabuk  karar  verme,  şekil, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. 
 
Sözlü  sınavlar;  Bir  konuyu  kavrayıp  özetleme,  ifade  yeteneği  ve  muhakeme  gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve  inandırıcılığı;  genel  yetenek  ve  genel  kültürü;  bilimsel  ve  teknolojik  gelişmelere  açıklığı yönlerinden  değerlendirilmesi  ve  her  bir  konu  grubu  için  ayrı  ayrı  puan  verilmesi  suretiyle gerçekleştirilir. Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir  aksan  veya  lehçe,  dilde  pelteklik,  gizli  kekemelik  ve  aşırı  heyecan  sahibi  olmak  gibi  ifade yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini de içerir.
 

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