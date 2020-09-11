İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Eylül'de Esenler merkezli 6 ilçede yapılan operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 43 şüpheliden 42'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.
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- Dev operasyon! Gözaltına alınan 42 kişi tutuklandı
Dev operasyon! Gözaltına alınan 42 kişi tutuklandı
DHA | 11 Eylül 2020 Cuma - 21:49 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 21:49