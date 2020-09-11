11 Eylül 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.103 0.33 EURO 8,8520 0.53
USD 7,4780 0.39 ALTIN 466,650 0.10
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dev operasyon! Gözaltına alınan 42 kişi tutuklandı

DHA |  11 Eylül 2020 Cuma - 21:49 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 21:49

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenler merkezli 6 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 42'si tutuklandı.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Eylül'de Esenler merkezli 6 ilçede yapılan operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 43 şüpheliden 42'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

ETİKETLER

İstanbul Esenler gözaltı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.