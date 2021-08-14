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Dev markalar Türkiye’yi seçiyor!

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 17:44 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 17:44

Türkiye'ye yatırım yapan akıllı telefon firmalar gün geçtikçe artıyor. Xiaomi, OPPO, Samsung, TECNO Mobile, Realme ve TCL dışından en son Vivo ilk tesisini açtığını duyurdu.


Dünyanın en büyük akıllı telefon şirketi üreticileri Türkiye'de yatırımlarını sürdürüyor. Önde gelen cep telefonu üreticileri akıllı telefon üretim üssü olarak Türkiye'yi seçmeye devam ediyor. 

Yaklaşık 10 yıl önce Huawei'nin AR-GE merkezi ile başlayan dijital teknoloji şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yolculuğu, son dönemde Xiaomi, OPPO, Samsung, TECNO Mobile, Realme ve TCL ile devam etti. 

Bunlardan en sonuncusu vivo oldu. vivo, geçtiğimiz günlerde Kocaeli, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde  (GGOSB) yeni üretim tesisini kurdu. Toplam 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen 12.000 metrekarelik vivo Türkiye fabrikasında, maksimum üretim kapasitesi ise yıllık 5 milyon adet olarak hedefleniyor. 

 

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