Destek kararı! Süre uzatıldı, 1000 lira daha ödenecek

Koronavirüs salgını nedeni ile birçok işyeri geçici olarak kapatıldı. Pek çok kişiye bu süreçte nakit destek sağlandı. Devlet desteği tam kapanma sürecinde de devam ediyor. Salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında eğlence sektörü geliyor. 'Müzik Susmasın' kampanyası ile müzik emekçilerine destek sağlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattıkları projede destek süresinin mayıs ayı da dahil edilerek 5 aya çıkarıldığını duyurdu.

Pandemi nedeni ile pek çok kişiye devlet desteği sağlanıyor. Müzisyenlere sağlanan desteğin süresinin uzatıldığı açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız projede destek süresi Mayıs ayı da dahil edilerek 5 aya çıkarıldı. Bugüne kadar olan toplam destek miktarı ise yaklaşık 156 milyon liraya ulaşacak. Hayırlı olsun" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, küresel salgın sürecinin olumsuz etkilerini azaltabilmek üzere başlatılan projede sürenin bir ay daha uzatıldığı belirterek, "Haftalık veya günlük yevmiye ücretiyle çalışan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar başta olmak üzere, işini kaybeden veya işleri durma noktasına gelen ses ve enstrüman sanatçıları ile sektör çalışanlarının projeye katkıları karşılığında destek verilen projede, aynı zamanda üretilen eserlerin geleceğe aktarılması için dijital bir arşiv oluşturuluyor" denildi.

Müzki Susmasın kapmanyası ile geçimini müzik yaparak sağlayan kişilere bin liralık ödeme yapılıyor.