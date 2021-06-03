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Destek açıklaması! Kaydı olan alacak

03 Haziran 2021 Perşembe - 9:54 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 9:54

Devlet destekleri sürüyor. Pandemi döneminde birçok sektör destek ödemelerinden yararlandı. Yeni destek açıklaması ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada özel tiyatrolara turne desteği sağlanacağı duyuruldu.


Yeni destek açıklaması geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı özel tiyatrolara destek yapılacağını duyurdu.
 
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle; "Bakanlığımızca küresel salgın sürecinde başlatılan "Tiyatrolarımız DT Sahnesinde" projesinin devamı niteliğinde bir uygulama olan "Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde" prosesiyle özel tiyatrolara 1 Temmuz - 30 Eylül arasında Devlet Tiyatroları'nın sahnelerinde turne yapabilme imkanı sunulacak. Bakanlığa kayıtlı 415 özel tiyatronun yararlanabileceği proje kapsamında destek tutarı 25 milyon lirayı bulacak."
 

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