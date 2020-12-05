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Depreme canlı yayında oyun oynarken yakalandı

DHA |  05 Aralık 2020 Cumartesi - 17:55 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 17:57

Akdeniz'de, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden hissedilen deprem, paniğe neden olurken, bir gencin canlı yayında oyun oynarken depreme yakalandığı anlar da kameraya yansıdı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 39.01 kilometre açığı olarak tespit ettiği deprem, saat 15.44'te meydana geldi. Yerin 77.22 kilometre derinliğinde olan deprem, Antalya kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Muğla ve Burdur dolaylarında da hissedildi.
 
CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI
 
Çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Birçok insan yasağa rağmen kendini dışarı attı. O anlarda Umut Doğanay isimli bir genç ise, canlı yayında oyun oynarken depreme yakalandı. Doğanay, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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Akdeniz Antalya Gazipaşa
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