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Deprem sonrası vatandaşların kaldığı çadır kentler, havadan görüntülendi

DHA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 13:12 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 13:12

İzmir’deki 6.6 deprem sonrası evleri zarar gören vatandaşlar, kentte belirlenen alanlara kurulan çadır kentlerde yaşamlarını sürdürüyor. O yerleşim yerleri DHA tarafından dronla görüntülendi.


İzmir Seferihisar’da dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası onlarca bina zarar görürken, birçok vatandaş evsiz kaldı.
 
Bazı vatandaşlar ise korkudan evlerine dönemedi. Bu nedenle valilik ve belediye harekete geçerek kenttin çeşitli noktalarına çadır kentler kurdu.
 
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ve Bayraklı'da kurulan çadır kentlerinin yerlerini duyurdu. Bayraklı Aşık Veysel Rekreasyon Alanına 200 çadır, Ege Üniversitesi Kampusuna 200 çadırlık yerleşimler kuruldu.
 
 
O yerleşim yerleri DHA tarafından havadan görüntülendi. 
 
 

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İzmir deprem çadır kent
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