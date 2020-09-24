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Deprem mi oldu? 24 Eylül İstanbul'da deprem kaç kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi – AFAD son depremler…

24 Eylül 2020 Perşembe - 17:08 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 17:08

İstanbul'da deprem mi oldu? Sorusu arama motorlarında en çok sorulan sorulardan biri oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.38'de Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Deprem mi oldu? Vatandaşlar deprem olup olmadığını araştırıyor. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) İstanbul'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18,87 kilometre açığındaki  sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 6,83 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak belirledi.

VALİLİK: DEPREM KAYNAKLI OLUMSUZLUK ŞU ANA KADAR BİLDİRİLMEDİ

İstanbul Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.  Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." denildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 24 EYLÜL 2020

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