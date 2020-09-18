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Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'yle ilgili yeni açıklama

Taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci’ye sert tepki gösteren eski manken Deniz Akkaya, “Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor” demişti. Deniz Akkaya, hakkında tedbir kararı aldıran Ciğerci hakkında yeni bir açıklamaya imza attı.

Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'yle ilgili yeni açıklama Deniz Akkaya, geçtiğimiz gün yayın çıkışı Maslak’ta objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan eski manken, Selin Ciğerci hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
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