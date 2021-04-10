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Demet Şener'in ilginç fobisi! İlk kez açıkladı
Cenk Küpeli ile geçtiğimiz aylarda boşanan Demet Şener, en büyük korkusunu açıkladı. 43 yaşındaki eski manken, fobisi nedeniyle denize asla tek başına girip açılamadığını söyledi.
Demet Şener, 1995 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci olduktan sonra hayatı değişti. Mankenlikteki başarısını oyunculukta da devam ettiren tescilli güzel, 1997 yılında 'Bir Demet Tiyatro'da rol almış, ardından 'Kahpe Bizans' filmiyle sinemaya adım atmıştı.