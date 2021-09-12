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Demet Şener: İlk adımı boş verin, sonuca bakın!
Cenk Küpeli'den Ocak 2021'de boşanan Demet Şener, iş insanı Tolga Arman’la geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açmıştı. 44 yaşındaki eski manken, ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu.
33 yıldır kesintisiz düzenlenen Türkiye’nin ilk Güzellik ve Bakım Fuarı Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda kapılarını açtı. Fuara katılan isimlerden Demet Şener, güzellik ve bakım üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.
33 yıldır kesintisiz düzenlenen Türkiye’nin ilk Güzellik ve Bakım Fuarı Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda kapılarını açtı. Fuara katılan isimlerden Demet Şener, güzellik ve bakım üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.