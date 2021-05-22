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Demet Şener: Cenk ile halen görüşüyoruz
Yaptığı atılımla iş hayatına showroom açarak başlayan Demet Şener, önceki gün Nişantaşı'ndaki ofisinden çıkarken görüntülendi. Küpeli ile halen görüştüğünü söyleyen Şener, “Kendisiyle iş yapıyoruz” dedi.
Havanın hafif bozmasıyla yağan yağmura önlem olarak şemsiyesini açan Demet Şener, "Neler yapıyorsunuz?" sorusuna "Yurt dışından misafirlerim geldi. Onlar ile ilgileniyorum. Bir de mağaza işleri var" cevabını verdi.