Demet Özdemir müjdeyi verdi! Yeni romantik komedi geliyor!

Çilek Kokusu, No:309, Erkenci Kuş dizilerinin ardından şimdi de Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ekranlara gelen genç oyuncu Demet Özdemir, yeni neslin çok konuşulan ve dikkat çeken isimlerinden birisi. Çalışkan, enerjik kişiliğiyle de yapımcıların dikkatini çekiyor.

Oyuncunun gittikçe artan hayran kitlesi, onunla ilgili tüm gelişmeleri de merakla izliyor. Özdemir, instagram ’ı çok aktif kullanan bir isim olarak hayranlarını da hem mutlu ediyor, hem de yer aldığı dizinin de reklamını yapıyor bolca.

Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ile başrolünde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir’deki Zeynep karakteriyle de çok sevildi ve ilgiyle izleniyor.

Dizinin bir sonraki sezon devam edip etmeyeceğini reytingleri gösterecek ama Demet Özdemir’in hayranlarına yazın güzel bir sürprizi olacak!

Özdemir, dizinin sezon arasında da durmayıp çalışacağını yaptığı bir röportajda belirtmiş oldu. Oyuncu, onu romantik komedide görmek isteyenleri mutlu edecek bir filmde rol almaya hazırlanıyor.

tv100’de yer alan röportajında oyuncu, ayrıntılarını vermese de yeni bir projesi olduğunu anlattı. Demet Özdemir’i romantik komedide özleyenleri mutlu edecek bir film geliyor!

Sorular üzerine Özdemir “Çok duyurmuş gibi olmayayım ama bir film yapmayı düşünüyorum yazın. Ben yazın da çalışacağım. Aslında türünü sadece söyleyebilirim. Onun hiç bir şey belli değil. Türü romantik komedi. Özledim…” diye konuştu.

Bu arada bir süredir beraber olduğu oyuncu-müzisyen Oğuzhan Koç ile aynı evde yaşadıkları ile ilgili bir soru üzerine de oyuncu bunun doğru olmadığını belirtti ve “Yok öyle bir şey diyelim. Aynı evde yaşamak gibi bir şey yok” diye konuştu.