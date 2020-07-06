Gazetevatan.com » Magazin » Demet Özdemir’in Altın Kelebek şıklığı hayranlarını mest etti
Demet Özdemir’in Altın Kelebek şıklığı hayranlarını mest etti
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu. Özdemir, kendisini geceye hazırlayan arkadaşlarına teşekkür etti.
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede bu yıl corona virüs salgını nedeniyle format değişikliğine gidildi. 'Kelebekler' bu yıl sahiplerinin uçtu. Ünlü isimler ödüllerini evlerinde, ofislerinde aldı.