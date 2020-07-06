ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Demet Özdemir’in Altın Kelebek şıklığı hayranlarını mest etti

Demet Özdemir’in Altın Kelebek şıklığı hayranlarını mest etti

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu. Özdemir, kendisini geceye hazırlayan arkadaşlarına teşekkür etti.

Demet Özdemir’in Altın Kelebek şıklığı hayranlarını mest etti 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede bu yıl corona virüs salgını nedeniyle format değişikliğine gidildi. 'Kelebekler' bu yıl sahiplerinin uçtu. Ünlü isimler ödüllerini evlerinde, ofislerinde aldı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.