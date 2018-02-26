DEAŞ mağarasına operasyon: 30 ölü

Orduya bağlı 20. Bölük Komutanı Abbas Abdulmunim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu nun Musul'un batı kesimindeki Beac kasabasında istihbarat bilgilerine dayanarak yaklaşık 30 teröristin barınak olarak kullandığı bir mağara tespit ettiğini belirtti.

Mağaranın elektrik, su ve ulaşım araçları ile donatıldığına dikkati çeken Abdulmunim, ordu güçlerinin mağarayı bombalayarak yıktığını kaydetti.

Olayda mağarada bulunan tüm teröristlerin öldüğünü aktaran Abdulmunim, "Bombardıman sırasında mağara içinde de birkaç patlama gerçekleşti. Bu da içeride cephanelik, patlayıcı madde ve akaryakıt bulunduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Irak güçlerinin tüm şehirleri terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmasının ardından buralardan kaçan bazı teröristlerin çöl bölgesinde saklandığı kaydediliyor.