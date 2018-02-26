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DEAŞ mağarasına operasyon: 30 ölü

AA |  26 Şubat 2018 Pazartesi - 0:13 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 0:48

Irak ordusunun Musul kenti kırsalında terör örgütü DEAŞ militanlarının saklandığı bir mağarayı vurması sonucu 30 teröristin öldüğü bildirildi.


Orduya bağlı 20. Bölük Komutanı Abbas Abdulmunim, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, ordunun Musul'un batı kesimindeki Beac kasabasında istihbarat  bilgilerine dayanarak yaklaşık 30 teröristin barınak olarak kullandığı bir mağara  tespit ettiğini belirtti.
 
Mağaranın elektrik, su ve ulaşım araçları ile donatıldığına dikkati  çeken Abdulmunim, ordu güçlerinin mağarayı bombalayarak yıktığını kaydetti.
 
Olayda mağarada bulunan tüm teröristlerin öldüğünü aktaran Abdulmunim,  "Bombardıman sırasında mağara içinde de birkaç patlama gerçekleşti. Bu da içeride  cephanelik, patlayıcı madde ve akaryakıt bulunduğunu gösteriyor." ifadelerini  kullandı.
 
Irak güçlerinin tüm şehirleri terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmasının  ardından buralardan kaçan bazı teröristlerin çöl bölgesinde saklandığı  kaydediliyor.
 

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