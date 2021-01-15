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Daha önce kimse yapmadı! Cami imamı tabutları tek tek toplayıp...

AA |  15 Ocak 2021 Cuma - 20:03 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 20:03

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde görev yapan imam hatip Necmettin Korkmaz, eski tabutların tahtalarından yaptığı kuş evlerinin ardından şimdi de sokak hayvanları için kolları sıvadı.


Kavakören köyü Düzmamlay Mahallesi'nde görevli Korkmaz, cami çevresine  çiçek dikerken kullanılmayan tabutları fark etti. Depodan çıkardığı tabutları  yakmak istemeyen Korkmaz, çevredeki kuşlar için yuva yaptı.
 
Yaptığı kuş evlerini rengarenk boyayıp cami çevresindeki ağaç  dallarına asan Korkmaz, şimdi de sokak hayvanları için yuva yapmak istiyor.
 
"İnşallah kuşlarımız içlerinde yuva yapıp yavrularını büyütür"
 
Korkmaz, AA muhabirine, cami çevresine çiçek dikerken tabutları  gördüğünü söyledi.
 
Köyde göreve başlayalı 3,5 yıl olduğunu anlatan Korkmaz, "3,5 senedir  bu tabutlar kenarda duruyordu, hiç kullanılmadı. Yer kapladıkları için temizlik  amaçlı aldım. Aldıktan sonra kırıp yakmak içimden gelmedi." dedi.
 
Bölgede çok fazla kuş olduğunu belirten Korkmaz, şunları dile getirdi:
 
"Malum havalar da soğudu. Tabutu yakmaktansa kuşlar üşümesinler diye  kuş yuvası yapma fikri aklıma geldi. İki tabutun tahtalarından 8 kuş yuvası  yaptım. Bunları da çevremizdeki ağaçlara astım. Yaklaşık 1 hafta oldu, kuşlarımız  sabah aç kaldıklarında gelip yemlerini yiyip gidiyorlar. Daha sahiplenmediler ama  yavaş yavaş alışıyorlar. Önümüzdeki günlerde inşallah kuşlarımız da içerisine  girip yuva yapıp yavrularını büyütürler, biz de seviniriz."
 
Oğlunun muhabbet kuşu olduğunu belirten Korkmaz, "Oğlum muhabbet  kuşlarını dışarı çıkardığında diğer kuşlarla karşılıklı ötüşüyorlardı. Bu da bir  nevi ilham oldu. Bu şekilde bir sosyal sorumluluk projesine imza atmış olduk.  Cemaatimiz, camiye gelirken rengarenk kuş yuvaları içerisinde güzel bir ortam  buluyor, huşu içerisinde ibadetlerini yapıyorlar." diye konuştu.
 
 
Sırada sokak hayvanları var
 
Köyle ilçe arasındaki yolda çok sayıda sokak köpeği olduğuna işaret  eden Korkmaz, "Bu köpeklerin barınağı yok. Burada kereste ticareti yapan  abilerimizden kereste isteyeceğim. Kereste temin edebilirsem sokak köpeklerine  yuva yapacağım." ifadelerini kullandı.
 
Kavakören Köyü Muhtarı Yaşar Kaba ise duyarlı davranışı dolayısıyla  köy imamını kutlayarak, "Eski tabutları hocamız cami etrafında kuş yuvası olarak  değerlendirdi. Bu tabutlar kuşlara yuva oldu. Camide ibadet yapan cemaat kuş  sesleri içinde daha güzel bir ortamda ibadet ediyor. Bu güzel davranışı inşallah  örnek olur." dedi.
 

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