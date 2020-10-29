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Cumhuriyet Bayramı şiirleri! 1, 2, 3 kıtalık ve daha uzun 29 Ekim şiirleri

29 Ekim 2020 Perşembe - 10:20 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 10:20

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri, Cumhuriyet’in 97. Yılına az bir süre kala arama motorlarının en çok aranan konularından biri oldu. Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı’na hazırlanırken 29 Ekim ile ilgili şiirleri ve sözleri araştırıyor. Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde TBMM’nin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti ilan etmesinin ardından her yıl büyük coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı bu yıl koronavirüs gölgesinde geçecek. İşte Lise ve ilköğretim düzeyine uygun 2, 3, 4 ve daha uzun 29 Ekim şiirleri…


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri, sözleri, mesajları en çok aranan konular arasına girdi! Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2-4-8 kıtalık şiirler öğrenciler tarafından araştırılıyor. En güzel Atatürk, bayrak temalı Cumhuriyet Bayramı şiirleri arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Cumhuriyet Bayramı koronavirüs gölgesinde olsa da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü ile ilgili Cumhuriyet Bayramı şiirleri…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

Cumhuriyet

Türk milleti savaştı

Yüce istiklâl için,

Sonunda temelini

Attı Cumhuriyetin.

Atamızın yolunda

Her zorluğu aşarız,

Biz sağlam Türk gençleri,

Neş'e ile coşarız.

Bin dokuz yüz yirmi üç

Yirmi Dokuz Ekimde,

Şan ve şeref içinde

Erdik Cumhuriyete.

Var olsun Cumhuriyet

Yaşasın Türk Milleti,

Bizler yaşatacağız

Şanlı Cumhuriyeti.

Ali Püsküloğlu

 

YAŞASIN CUMHURİYET
Coşkunuz, sevinçliyiz
.Ayrı, gayrı değiliz,
Bütün Türkler hep biriz,
Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,
Nice ülkeler aldık,
Alnı lekesiz kaldık,
Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,
Yürürüz her gün biz de
Onun çizdiği izde,
Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;
Hoşlanırız boğuştan,
Bize anadır vatan,
Yaşasın cumhuriyet...

Yaşasın vatan ana,
Bağlıyız candan ona,
Ne mutlu Türk olana,
Yaşasın cumhuriyet.

 

 
29 EKİM

Bizle başlar asalet

içimizde hürriyet

Vatanımız Türkiye

Yaşasın Cumhuriyet

Çünkü Atamız kurdu

Yoktan var etti yurdu

Düşmanları korkudan

Terk eyledi hududu

Cumhuriyet Atamızın

Kurduğu eseridir

layık olan yaşasın

Sonsuzluk güneşidir

Seyit Aybek

 
ON BEŞ YILI KARŞILARKEN

Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı
Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı
Topraklaşan ellerde birer meşale yansın
Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın
Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden
Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden
Canlansın ışık selleri olsun da o damla
Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla
Kim der ki en son rakamlar da delirsin
On beş asır on beş yılın eb'adına girsin
Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden
Sarsıldı demirler evet azmin demirinden
Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli
Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli
Bir şey ele geçmez şerefin sade adından
Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından
Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş
Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş
Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir
Tarihi kendin yazıyorsan, tarih senin eserindir
Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden
İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden
Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse
Sen asrını üstünde izin varsa benimse
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır

Mithat Cemal Kuntay

 
ATATÜRK VE CUMHURİYET

Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk
Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!
Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın
Duyunca silkindi Türk narasını “Ata”nın!
Haykırdı kadın, erkek: “İhtilâl var, ihtilâl”!
Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl
Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı
Bütün millet “Kemal”in etrafında toplandı!
Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara
Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!
Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak
Irkının şahlanışı ısırttı “Garb”a dudak!
Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından
Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!
Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler
Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!
Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi
Türk'ün kara bahtını ağarttı “Büyük Gazi”!
Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete
Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!
Değildir zindan artık bize Anadolu'muz
Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!
Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden
Gökler dolusu selâm, ölmez “Ata”ya bizden!

Cemal Oğuz Öcal

 

 
CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli
Şenlik olur akşamı
Bayramların güzeli
Cumhuriyet Bayramı
Her bayramla bir tutmam
Bu bayram, büyük bayram
Yurtta üç gece, üç gün
Eğlence var, şenlik var
Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar
Her bayramla bir tutmam
Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü Efe

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vataznımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler

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