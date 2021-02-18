Cumhurbaşkanlığı Staj Seferbirliği başlattı! 50 bin öğrenciye staj imkanı!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenler işbirliğiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle üniversite öğrencileri için staj seferberliği başlatıldı. Peki, Staj Seferberliği başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvuru yapabilir? İşte Staj Seferberliği başvuru şartları ve tüm detaylar...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması, kamu ve özel sektördeki staj imkanlarının tüm üniversiteli gençler için ulaşılabilir hale getirilmesi amacıyla Staj Seferberliği başlatıldı. Staj projesi ile KOBİ ve start-upların yetenek açığı konusunda yaşadıkları sorunların azaltılması hedefleniyor. Peki, Staj Seferberliği başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvuru yapabilir? İşte Staj Seferberliği başvuru şartları ve tüm detaylar...

STAJ SEFERBİRLİĞİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenler işbirliğiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı destekleriyle üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan staj programıdır.

STAJ SEFERBİRLİĞİ'NİN AMACI NE?

Şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi değerleme yöntemi ile kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması, kamu ve özel sektördeki staj imkanlarının tüm üniversiteli gençler için ulaşılabilir hale getirilmesi ve ulusal ve uluslararası firmalarımızın yanı sıra, ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ ve start-upların yetenek açığı konusunda yaşadıkları sorunların azaltılması hedefleniyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Pandemi nedeni ile staj imkanları kısıtlı olduğundan, örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan öğrencilerin başvuru yapabilecek. Başvurular 22 Şubat 2021'de başlayacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?